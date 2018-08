Prijzen van vliegtuigtickets kelderen deze week

De prijzen voor vliegtickets naar bijna alle populaire vakantiebestemmingen lijken de laatste week van augustus, in volle hoogseizoen, te kelderen. Je vliegt volgende week vaak voor minder dan 50 euro. Deze opvallende prijsdaling heeft alles te maken met het einde van de schoolvakantie. Dat betekent minder vertrekkers, maar volgeboekte retourvluchten.

Tot 31 augustus zijn dit jaar nog meer dan anders zeer goedkope vluchten te boeken vanuit alle Belgische luchthavens. Verschillende tickets, heen in augustus en terug in september, kosten zelfs minder dan 100 euro.

Ook al is er in de laatste week van de grote vakantie een laatste piek in de vertrekkersaantallen uit België, de vertrekkende vakantiegangers zijn minder talrijk dan de landgenoten die -net voor de start van het schooljaar- naar huis terugkeren. Dat onevenwicht in de bezettingsgraad van vliegtuigen (minder vertrekkers versus volgeboekte retourvluchten) zorgt ervoor dat ticketprijzen in vrije val zijn.

Vanaf september ontstaat er opnieuw een evenwicht in de bezetting van heen- en retourvluchten, waardoor vertrekken eind augustus en terugvliegen in september mogelijk is aan de laagste tarieven van het seizoen.

Het zijn vooral jongeren (studenten en jongvolwassenen) die hier hun voordeel uit halen. Zij reizen meestal in september na het beëindigen van een vakantiejob of herexamens. Een vertrek tijdens de laatste dagen van augustus houdt nu een reëel prijsvoordeel in. Bij TUI fly, de tweede luchtvaartmaatschappij in België, maken jongeren goed 45% uit van de reizigers die volgende week vertrekken.

De bestemmingen die bij het jonge publiek het meest in de smaak vallen zijn traditioneel Griekenland (Kreta, Rhodos, Korfoe), Spanje (Mallorca, Barcelona) en Italië (Firenze).

Zelfs op Florida of de Caraïben vind je in deze periode makkelijk een heen- en terug ticket onder de €300.