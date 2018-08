President Trump valt opnieuw zijn minister van Justitie aan

De Amerikaanse president Donald Trump blijft zijn minister van Justitie Jeff Sessions onder vuur nemen.

In een tweet wreef de bewoner van het Witte Huis zijn minister aan niet te weten wat er zich in zijn ministerie afspeelt.

“Jeff Sessions heeft enkel gezegd dat hij zich niet door de politiek zal laten beïnvloeden, terwijl hij niet inziet wat er onder zijn leidinggeving gebeurt”, schreef Trump. Hij voegde eraan toe dat speciaal aanklager in de Rusland-affaire Robert Mueller “zeer conflictzoekend” is en dat de “echte corruptie ongemoeid wordt gelaten”.

Sinds enkele dagen bekrisiteert Trump in het openbaar zijn Justitieminister. Die verweerde zich donderdag en zei dat hij niet onder politieke druk zou buigen.

Trump is al langer zeer ontevreden omtrent Sessions omdat die zich niet met het Rusland-onderzoek wil bemoeien.

Als hoogste aanklager is Sessions bevoegd over de federale recherche en daarmee ook over het onderzoek van Mueller.