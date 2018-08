Geen schorsing voor Wesley, zaak-Vranjes uitgesteld: beide spelers kunnen morgen opgesteld worden in topper

Wesley Moraes krijgt geen schorsing voor de slag die hij met zijn arm uitdeelde aan Moeskroen-speler Katranis op speeldag twee. Dat heeft de Beroepscommissie beslist. De zaak rond Ognjen Vranjes werd uitgesteld naar maandag. Beide spelers kunnen morgen aantreden in de topper tussen Club Brugge en Anderlecht.

LEES OOK: Chaos in het voetbal: waarom het nog steeds niet duidelijk is of Anderlecht-speler mag meedoen tegen Club Brugge

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zaterdag de vrijspraak uitgesproken voor Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard) en Eric Ocansey (KAS Eupen). Volgens het disciplinaire beroepsorgaan was niet voldoende bewezen dat de indicatieve tabel, waarop de sancties gebaseerd zijn, goedgekeurd werd door de profclubs.

Ook voor RSC Anderlecht is er goed nieuws. In afwachting van het vonnis van zaterdagmiddag, werd beslist om de uitspraak in het strafdossier van Ognjen Vranjes uit te stellen naar maandag. Hein Vanhaezebrouck kan zondag in het Jan Breydelstadion dus rekenen op zijn Bosnische centrale verdediger.

Het vonnis is uitstekend nieuws voor Ivan Leko. De trainer van Club Brugge kan zondag in de topper tegen RSC Anderlecht zo opnieuw rekenen op Wesley Moraes. De Braziliaanse aanvaller van de landskampioen werd voor zes duels geschorst na een slag met de arm. Twee daarvan had Wesley al achter de rug, maar de andere vier hoeft hij niet meer uit te zitten. Ook de boete van 6.000 euro gaat in rook op.

Mehdi Carcela werd ook vrijgesproken van zijn twee speeldagen schorsing en de 2.000 euro boete die daarbij hoorde. De Marokkaanse winger kan zaterdagavond (18u00) in de thuiswedstrijd van Standard tegen STVV gewoon aantreden. Eric Ocansey ten slotte is verlost van zijn vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete. Eupen kan de Ghanese spits zaterdagavond (20u00) opstellen in de verplaatsing naar Moeskroen.