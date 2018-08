De nieuwe Ikea-catalogus is er en gaat dit jaar nog een stapje verder

We hebben er even op moeten wachten maar deze week zit de nieuwe catalogus van meubelgigant Ikea in de brievenbussen. Naast de traditionele inrichting van kamers gaat Ikea nog een stapje verder: ze creëren hele woningen.

Ikea creëerde maar liefst zeven woningen die stuk voor stuk ontworpen zijn voor een specifiek type gezin. Daarbij baseerde de Zweedse meubelketen zich voornamelijk op het Life at Home-rapport, een kwantitatieve studie op basis van interviews, enquêtes en over de hele wereld. Ikea wil daarmee een beter zicht willen krijgen op de plus- en minpunten van het leven vandaag. De inzichten die ze op die manier verwerven, gebruiken ze bij de ontwikkeling van praktische producten en oplossingen.

En dit jaar mondde dat uit in 7 diverse gezinswoningen met een breed scala aan stijlen, formaten en dat voor ieders budget: Van een appartement van 18 vierkante meter tot een huis dat volledig gewijd is aan milieuvriendelijke keuzes. Van een rustige haven voor twee in een drukke stad tot een familiewoning waarin conventionele regels overboord gegooid worden en ruimte gemaakt wordt voor openheid.

De nieuwe catalogus zal te vinden zijn in 55 landen over de hele wereld. In totaal worden 109 miljoen exemplaren verspreid in 78 verschillende versies in 38 talen. De catalogus kan licht variëren naargelang de gewoontes en levensstijl van de markt. De nieuwste editie zal tussen 24 augustus en 4 september bij ruim 3,8 miljoen Belgische en Luxemburgse gezinnen in de bus vallen. Daarnaast zal iedereen de nieuwe catalogus ook online via een e-book kunnen bekijken.