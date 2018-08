Drie twintigers opgepakt na vechtpartij met mes en ijzeren staaf in Luik

In Luik zijn drie twintigers opgepakt na een hevige vechtpartij donderdagnacht. Ze zijn zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid met het oog op hun aanhouding, zegt het parket van Luik.

Een vrouw die met een metgezel over de place Xavier Neujean liep, werd aangesproken door een onbekende. Er ontstond een dispuut en dat ontaardde in een vechtpartij tussen twee groepen van vier of vijf mensen.

De metgezel van de vrouw haalde op een gegeven moment een mes boven, een vriend van hem greep een ijzeren staaf vast. Een aantal mensen liepen verwondingen op aan de voorarmen.