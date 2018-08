Tunnel in Maastricht dicht: kilometers omrijden van en naar België

De A2- en de N2-tunnels bij Maastricht zijn zaterdagmiddag in beide richtingen afgesloten. Verkeer van en naar België wordt aangeraden om te rijden via Aken.

De tunnel is afgesloten omdat er iemand van een viaduct in Randwyck dreigt te springen, meldt de politie. De omgeving is afgezet.

Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Vanwege de Grand Prix in België is er veel extra verkeer naar het zuiden.

Automobilisten die vaststaan wordt dringend verzocht niet te keren of door de middenberm te rijden in verband met de veiligheid.

Staat voor de #A2-tunnel bij Maastricht (beide richtingen) nog altijd verkeer vast. Zodra 't kan gaat politie verkeer wegleiden, maar opties in Maastricht zijn beperkt. (Foto: @gjban01) pic.twitter.com/ySj22aE59J — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 25 augustus 2018

Dringend verzoek aan automobilisten om niet uit de #file #A2 te gaan ivm de eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. Ga niet keren en spookrijden of door de middenberm proberen te rijden. Volg verkeersadvies @RWSverkeersinfo svp als richting #Luik reist over #A2 https://t.co/rqH0CGFtQ6 — Politie Limburg (@PolLimburg) 25 augustus 2018