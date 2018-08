Binnenkijken in het luxe penthouse van Meryl Streep

Actrice Meryl Streep verkoopt haar luxueuze penthouse in het hartje van New York. De nieuwe eigenaar moet er wel enkele euro’s voor over hebben. Zo’n 21 miljoen om precies te zijn.

In 2006 kocht de wereldberoemde actrice samen met haar man, kunstenaar Don Gummer, een optrekje in Manhattan, in de hippe wijk Tribeca. Streep telde er toen zo’n 10 miljoen voor neer, minder dat de helft van de huidige verkoopprijs. Het appartement heeft een ruim terras dat uitzicht geeft op de Hudsonrivier. Het heeft vier slaapkamers en evenveel badkamers en biedt een totale woonoppervlakte van 360 vierkante meter.

Of Streep en haar man een nieuw optrekje zoeken in de ‘The Big Apple’ is voorlopig nog niet bekend. Het koppel bezit nog andere huizen in de Verenigde Staten, waaronder een riante villa in Californië.

Foto: Douglas Elliman

Foto: Douglas Elliman

Foto: Douglas Elliman

Foto: Douglas Elliman

Foto: Douglas Elliman