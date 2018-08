Paus begint aan pr-operatie in Ierland

De paus schrijft in het gastenboek van president Michael D. Higgins. Foto: REUTERS

Paus Franciscus heeft zaterdag voet aan de grond gezet op Ierse bodem. Tijdens zijn tweedaagse bezoek zal hij onder meer slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken ontmoeten. De paus hoopt het vertrouwen van de ooit zo devote Ieren in de kerk te herstellen.

De paus werd zaterdagochtend op de luchthaven van Dublin ontvangen door aartsbisschop Diarmuid Martin en minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney. HIj begon zijn bezoek aan Ierland - het eerste in 40 jaar tijd - met een ontmoeting met de Ierse president Michael D. Higgins.

Nadien trekt Franciscus naar Dublin Castle, voor een gesprek met premier Leo Varadkar en leiders van andere Ierse kerken. Daar zou de paus ook een eerste speech geven. Er worden ongeveer 100.000 mensen verwacht wanneer de paus zaterdagnamiddag in de pausmobiel door de straten van Dublin zal rijden.

Premier wil paus hard aanpakken over seksueel misbruik

‘De katholieke kerk maakt zeker nog deel uit van onze samenleving, maar ze staat niet meer in het centrum zoals 40 jaar geleden’, was Varadkar, de eerste homoseksuele premier van het land, duidelijk. Dit jaar nog stemden de Ieren in een referendum voor de legalisering van abortus, eerder werd het homohuwelijk goedgekeurd.

Veel Ierse katholieken zijn bovendien hun vertrouwen in de kerk verloren, nadat de Kerk de voorbije jaren de misbruikschandalen in het land niet consequent heeft aangepakt. Ze beschuldigen het Vaticaan er zelfs van de feiten te verdoezelen. ‘Onze relatie met de kerk is principieel veranderd door de vele onthullingen van seksueel misbruik’, aldus Varadkar, die beloofde de paus hard aan te pakken over de oplossingen van de kerk.

Maandag nog had de paus zich in een brief gericht tot de 1,3 miljard katholieken wereldwijd en toegegeven dat de Kerk slachtoffers van misbruik lang heeft genegeerd.

Mis geboycot

Franciscus reist ook nog naar Knock, een bedevaartsoord in het westen van Ierland dat jaarlijks 1,5 miljoen pelgrims verwelkomt. Als afsluiter van zijn bezoek zal de paus een mis voordragen in Dublins Phoenix Park, waar voor zijn vorige bezoek in 1979 een groot kruis werd neergezet.

De 500.000 plaatsen voor de mis waren snel weg. Een onbekend aantal tickets werd echter gereserveerd door de protestgroep ‘Say Nope To The Pope’. Die riep op om tickets te bestellen en ze niet te gebruiken.