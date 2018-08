Promiss opent eerste winkel in Vlaanderen

De Nederlandse winkelketen Promiss heeft nu ook een fysieke winkel in België. Het is meteen de eerste keer dat het merk de Nederlandse grens overgaat. Ze kozen daarbij voor het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.

“Promiss zet vandaag een nieuwe stap in de internationale expansie van het merk”, staat te lezen in een persbericht. Eerder konden Belgen al online hun aankopen doen en het aantal transactie neemt dan ook toe. Het merkt besliste daarop om toch een fysieke winkel te openen. “In onze winkel in Maastricht krijgen we geregeld Vlaamse vrouwen over de vloer. Dat bevestigt dat de Promiss collectie goed aansluit bij het kleedgedrag in België.” Het merk heeft bij de opening ook zijn maten uitgebreid: voortaan vind je er kleding vanaf maatje 34 tot en met 50.

Promiss heeft momenteel zestien winkels in Nederland en eentje in België. Het merk richt zich met zijn kleding voornamelijk op vrouwen van veertig jaar en ouder. “Het merk staat voor een charmante en verzorgde kledingstijl waarin moderne klassiekers en een perfecte fit centraal staan speciaal voor de vrouw van veertig plus.”

Of er nog winkels bijkomen in België is voorlopig niet geweten.