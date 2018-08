Verdrietige Sylvie Meis: “Ik heb mijn ziekte niet verzonnen”

Dat model Sylvie Meis en Sabia Boulahrouz al lang geen vriendinnen meer zijn, is algemeen geweten. Maar nu maakte Sabia het wel erg bont in een Duitse televisieshow: Ze betichtte Meis ervan dat ze haar kanker zou verzonnen hebben. Meis blijft boos en “oneindig verdrietig” achter en ontkent de beschuldigingen met klem.

Boulahrouz was te gast in de Duitse talkshow Global Gladiators om er volgens de krant ‘Bild’ haar reputatie op te poetsen. Volgens de publieke opinie maakte Boulahrouz het huwelijk van haar toenmalige beste vriendin Meis kapot om zelf met profvoetballer Rafael van der Vaart aan de haal te gaan. “Maar daar klopt helemaal niets van”, aldus Boulahrouz. “Toen ik met Rafael begon, was hun relatie al lang voorbij. Ik heb haar ingelicht en ze heeft me zelfs haar zegen gegeven.”

Rafael en Sylvie tijdens hun verloving. Het sprookje bleef niet duren Foto: WFA

Toch overleefde de vriendschap het nieuwe liefdesgeluk niet en verzuurde hun band. De recentste beschuldigingen aan het adres van Meis zijn daar het zoveelste bewijs van. In het televisieprogramma, waarbij acht bekende Duitsers in een omgebouwde container moeten samenleven zonder contact te hebben met de buitenwereld, twijfelde Sabia openlijk aan de oprechtheid van Meis. “Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden”, liet ze zich ontvallen. Boulahrouz noemde de naam van Meis niet maar Duitse media zijn er zeker van dat ze met de opmerking verwees naar de blondine, die in 2009 getroffen werd door borstkanker.

Ook Meis voelde zich aangesproken en reageerde onmiddellijk. “Ik ben oneindig boos en verdrietig dat ze de borstkankerdiagnose openlijk in twijfelt durft trekken”, zegt ze in de krant Bild. “De tijd dat ik ziek was, was verreweg het ergste wat me tot nu toe is overkomen.” Haar advocaat stuurde daarop een brief naar alle Duitse media waarin de behandelende oncoloog de diagnose bevestigt in en medisch rapport. “De bewering dat de ziekte nooit heeft bestaan, is onwaar en smakeloos”, aldus Meis.