Kustwacht haalt halsbrekende stunt uit om onbemande boot te stoppen

Autoriteiten zeggen dat een tiener de boot vrijdag had gebruikt en op terugweg was naar een nabijgelegen jachthaven. De tiener geraakte in de problemen toen de boot een scherpte bocht maakt en hem overboord gooide. De boot draaide twee uur lang onbemand cirkels net voor de kust. De kapitein van het plezierbootje kon 800 meter terug naar de kust zwemmen om hulp te halen om de boot te stoppen. De kustwacht was uiteindelijk in staat om de cirkelende boot te stoppen en sleepte hem naar het land.