Je sluit maar beter het deksel van het toilet voor je doortrekt

Het toilet doortrekken terwijl het deksel omhoog staat? We doen het allemaal wel eens. Maar het opspattende water kan zo zijn gevolgen hebben. En dan hebben we het niet over geurhinder.

Je gaat zitten, doet je behoefte en trekt daarna door. Het is een handeling die we dagelijks meer dan eens herhalen maar volgens wetenschappers is het niet zo onschuldig als het lijkt. Als je het toilet doortrekt, ontstaat er ‘toiletpluim’, waarbij minuscule deeltjes ontlasting en vuiltjes door de kracht van het water verspreid worden in de ruimte, soms tot wel 15 voet (zo’n 4.5 meter) ver.

Het eerste onderzoek naar dit fenomeen en het ontdekken van ‘toiletpluim’ vond plaats in de jaren vijftig maar het haalde pas in 1975 de wetenschappelijke bladen met dank aan onderzoeker Charles P. Gerba. De Amerikaanse microbioloog ontdekte dat bacteriën uit het zelfs de kleinste deeltjes ontlasting maar liefst 4 tot 6 uur na het doortrekken nog steeds levensvatbaar waren. Zijn bevindingen werden gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Applied Microbiology.

Geur

Voor je het toilet hermetisch gaat afsluiten: je hoeft niet te panikeren. Ondertussen is de bouw en het design van onze toiletten zo geëvolueerd dat het doortrekken heel wat minder opspattend water met zich meebrengt. Toch wordt ook in recentere Amerikaanse onderzoeken aangeraden om steeds door te trekken met het deksel naar beneden. Het gaat niet alleen de verspreiding van infectieziekten tegen, het houdt ook de geur weg. En dat is voor de volgende bezoeker van het toilet toch net dat tikkeltje aangenamer.