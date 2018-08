Elise Mertens speelt maandag eerste wedstrijd op US Open

Elise Mertens (WTA 15) speelt maandag haar eerste wedstrijd op de US Open 2018. Op terrein 10 neemt ze het vanaf 11 uur lokale tijd (17u in België) op tegen de Japanse Kurumi Nara (WTA 98). De andere Belgen (David Goffin, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer) verschijnen ten vroegste dinsdag op de court in New York.