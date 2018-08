Papa van twee (42) overleden na frontale crash tegen boom: “Woorden schieten tekort”

Huise - In de Kloosterstraat in het Oost-Vlaamse Huise gebeurde vrijdagochtend een dodelijk ongeval. Het slachtoffer, de 42-jarige Francies Demoor uit Zingem, verloor de controle over het stuur en botste met zijn auto tegen een boom. Hulp kon niet meer baten.

De hulpdiensten werden in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 4.30 uur gealarmeerd voor een ongeval in de Kloosterstraat in de Zingemse deelgemeente Huise. Een auto botste er frontaal op een boom. Het was een voorbijrijdende automobiliste die het gecrashte voertuig opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Samen met politie en medische diensten kwam een team van de brandweerpost Kruishoutem ter plaatse. Voor de bestuurder, de 42-jarige Francies Demoor uit Zingem, kwam echter alle hulp te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Hij verongelukte op een boogscheut van zijn woning.

Het parket van Oost-Vlaanderen vorderde een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer om de precieze omstandigheden van het ernstige ongeval te onderzoeken. Het ongeval gebeurde op het zo goed als rechte gedeelte van de Kloosterstraat, op de helling voorbij het dal. De Kloosterstraat is een gemeentelijke betonweg die de dorpskern van Huise met Lozer in Kruishoutem verbindt. “Uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige blijkt dat er geen derden betrokken zijn bij het ongeval”, zegt parketmagistraat Julie van Hoorebeke.

Door het ongeval was de rijweg volledig versperd. De plaats van het ongeval werd door de politie in beslag genomen en de Kloosterstraat bleef enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

Ongeloof

Francies Demoor was gehuwd en papa van twee kindjes. Het gezin woonde nog niet zo lang in Zingem. Hij was aan de slag bij het aannemersbedrijf nv Losko Renovatie uit de Wortegemstraat in Bevere, een deelgemeente van Oudenaarde. Tal van vrienden postten gisteren op Facebook reacties van ongeloof en verslagenheid. “Dit is niet te vatten.” “Wat een ongeloof.” Woorden schieten tekort.”

Tegelijkertijd waren er ook veel steunbetuigingen voor de familie van het slachtoffer.

