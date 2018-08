Angelina Jolie en Brad Pitt zijn het eindelijk (een beetje) eens over hun scheiding

Er is licht aan het einde van de tunnel voor Angelina Jolie en Brad Pitt. Althans als we de Britse krant Daily Mail mogen geloven. Het eens zo gelukkige koppel besloot in 2016 een einde te maken aan hun huwelijk en is sindsdien in een pijnlijke vechtscheiding verwikkeld. Maar nu lijken de filmsterren het toch een beetje eens te worden over de voogdij van hun zes kinderen.

Volgens het Amerikaanse magazine The Blast hebben Jolie en Pitt een tijdelijke regeling uitgewerkt over de voogdij van hun zes kinderen voor de komende maanden. Ondertussen zal een neutraal aangestelde sociaal assistent verhaal halen bij de ouders van de filmsterren en de zes kinderen met het oog op het uitwerken van een definitieve regeling.

Zodra het onderzoek is afgerond, zal een permanente regeling worden uitgewerkt. De rechter maande Jolie ook aan om de kinderen niet weg te houden bij haar ex-man. “Als je de kinderen bewust weghoudt bij hun vader dan zal het als een boomerang in je gezicht terugkeren.”

Angelina Jolie en Brad Pitt kenden elkaar al jaren maar de vonk sloeg pas echt over op de filmset van ‘Mr & Mrs Smith’ in 2005. In 2014 stapten de twee in het huwelijksbootje dat twee jaar later strandde. Het koppel heeft in totaal zes kinderen: Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Siloh (12) en de tweeling Knox en Vivienne (10).