Droom je van wijn? Ga dan eens in een wijnvat slapen

U bent een wijnliefhebber en droomt wel eens van een fruitige Riesling of een droge Pinot Noir? Dan gaat u maar beter op vakantie naar het Zwarte Woud om er in een echt wijnvat te slapen. U zult er alvast geen hoofdpijn aan overhouden.

In het Duitse Sasbachwalden, in het Zwarte Woud kan je niet alleen genieten van een glaasje rosé, je kan er ook de nacht doorbrengen in een van de acht authentieke wijnvaten. Op 350 meter hoogte heeft elke gast twee bescheiden wijnvaten, met een capaciteit van 8.000 liter, ter beschikking: eentje met een bed en eentje met een toilet en een kleine woonkamer. De douche kan je vinden in de nabijgelegen boerderij.

Geïnteresseerd? Voor 168 € voor twee personen kan je de nacht doorbrengen in een wijnvat inclusief ontbijt en snacks. De wijn en het uitzicht over de wijngaarden krijg je er gratis bij.

Foto: schlafen im Weinfass