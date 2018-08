Herbeleef: Onze journalisten liften naar Rome

Tongeren - Kan je anno 2018 nog liften van Rome naar Tongeren? Het is een vraag waarop journalisten Joey Bougard en Pauline Beckers, gewapend met wat karton en twee opgestoken duimen, een antwoord zochten. Vijf dagen lang kon u hun reis richting de Eeuwige Stad volgen. Herbeleef het avontuur met alle horten, stoten, moeilijke en geluksmomenten in de vijf vlogs.

Dag 1: Langs racecircuits en oude Romeinse poorten. Van Tongeren naar Trier.

Video: pebs

TONGEREN: “Liften, gaat dat tegenwoordig nog?” Geen automobilist die stopt zonder het ons te vragen. “Daarom staan we langs de weg, meneer.” Dag één van ons liftavontuur richting Rome wordt een eerste grote test: geraak je nog ergens, louter met wat karton en twee opgestoken duimen? Het begin van een bijzondere trip richting Eeuwige Stad, met omwegen langs racecircuits en oude Romeinse poorten.

LEES MEER: Kan je anno 2018 nog liften van Tongeren naar Rome? Onze journalisten probeerden het.

Dag 2: Kilometers vreten langs snelwegparkings. Van Trier naar Lyon.

Video: pebs

TRIER: Zo, uw eerste antwoord heeft u al: ja, liften werkt nog steeds. Maar raak je er ook ver mee? Op dag twee van ons liftavontuur besluiten we om kilometers te vreten. Van Trier moet het zo snel mogelijk richting Frankijk, om vervolgens de grote trek naar het Zuiden te maken. Een dag van snelwegparkings, torenhoge clichés die in sneltempo sneuvelen en heel wat kilometers op de teller.

LEES MEER: Onze journalisten liften naar Rome: Tussen paradijs en tunnel naar de hel

Dag 3: Een dag vol lifterspsychologie, jaloerse echtgenotes, gevulde varkensdarmen en een cactusverzamelaar

Video: pebs

LYON: Woensdagochtend, Lyon. Op dag drie van ons liftavontuur hebben we een ambitieus doel gesteld: we willen ons avondeten in het Italiaans bestellen. Dus begint het spelletje weer van voor af aan. Wij langs de weg, rugzak stevig omgegord, bordje met ‘direction Midi’ in de hand, duim in de lucht en geforceerde hemelsbrede glimlach op het gezicht. Een dag vol lifterspsychologie, jaloerse echtgenotes, gevulde varkensdarmen en een cactusverzamelaar.U dacht dat files enkel een hedendaags fenomeen zijn? Ook bij de Romeinen was het vaak aanschuiven op de weg. Klinkt als een mop uit ‘Astérix’, maar er is historisch bewijs voor.

LEES MEER: Onze journalisten liften naar Rome: op de snelweg naar de zon

Dag 4: De Italiaanse gastvrijheid en het vervloekte Ventimiglia

Video: pebs

GENUA: Italië zien en dan stilvallen. Terwijl de dag in Nice voorspoedig begint, krijgt ons liftavontuur richting Rome in het Italiaanse grensstadje Ventimiglia een eerste grote tegenslag te verwerken. Dag vier is er een met wegen als postkaartjes, ritten langsheen de glitz en glamour van de Franse Rivièra, en wachten. Héél veel wachten.

LEES MEER: Onze journalisten liften naar Rome: het vervloekte Ventimiglia

Dag 5: Na 1.900 kilometer staan we eindelijk in Rome

Video: pebs

ROME: Hoe steek je de Rubicon over als je nog niet eens tot aan haar oevers raakt? Ook op dag twee in Italië worden we niet met lauwerkransen onthaald. De Eeuwige Stad lijkt een eeuwigheid verwijderd, ons liftavontuur lijkt te stranden in Genua. Tot we die ene chauffeur vinden die ons meeneemt naar onze eindbestemming, na een tocht van 1.900 kilometer. Rome.

LEES MEER: Onze journalisten liften naar Rome en maken kennis met de enige Italiaanse verkeersregel