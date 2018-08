Serena Williams ontwerpt trui voor Meghan Markle

Serena Williams en de hertogin van Sussex Meghan Markle zijn al jaren bevriend en dat viert de tennisster met een bijzonder cadeau: ze ontwierp een speciale hoodie speciaal voor Meghan. Dat schrijft het Amerikaanse blad People.

De Amerikaanse tennisster heeft al enkele jaren een eigen kledinglijn en daar heeft ze nu een speciale hoodie aan toegevoegd. De ‘Royal Duchess Cropped Hoodie’, een korte trui met kap, kost ongeveer 90 dollar (zo’n 77 euro) en is verkrijgbaar in het zwart of in het blauw. Op sociaalnetwerksite Instagram showt Serena haar laatste creatie samen met zangeres Nicki Minaj, wiens laatste album toevallig ‘Queen’ heet.

De hertogin van Sussex heeft alvast niet moeten betalen voor ‘haar eigen trui’. In een interview verklapte Serena dat ze er Meghan eentje opstuurde. De kans is dan ook groot dat Meghan binnen de muren van Buckingham Palace rondloopt in een trui die speciaal voor haar ontworpen is.