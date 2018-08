Bo Van Spilbeeck over haar periode als man: “Ik ging er echt aan kapot”

Een half jaar gaat ze nu al als vrouw door het leven, Bo Van Spilbeeck, vroeger Boudewijn. Gelukkig en heel zelfzeker lijkt ze nu door het leven te gaan. Maar zo eenvoudig was het lang niet altijd. Bo heeft als Boudewijn ook zwarte momenten gekend. En ook de echtgenote van Bo heeft het nog moeilijk met de transitie, zo blijkt uit een interview met Bo in De Morgen.

Bo Van Spilbeeck straalde de voorbije weken toen ze zichzelf als vrouw kon tonen. Haar coming-out als transgender beheerste begin dit jaar het nieuws. Haar eerste werkdag als vrouw noemt ze in De Morgen de gelukkigste dag van haar leven. “Mijn huwelijksdag en de geboorte van mijn dochter en zoon waren natuurlijk ook heel bijzonder”, zegt ze in die krant.

Bo aan het werk als journalist. Foto: BELGA

Dat huwelijk houdt trouwens nog steeds stand, ook al heeft haar echtgenote, de vrouw die destijds met Boudewijn Van Spilbeeck trouwde, het er moeilijker mee, met die transitie, geeft Bo toe. “We praatten er zelden over. Ze heeft dat jarenlang stilzwijgend gedoogd. Af en toe kreeg ik een sjaaltje cadeau, of erfde ik een rok of jurkje van haar. Ze wist ervan maar hoefde het niet te zien. Voor ze thuiskwam, wreef ik mijn make-up eraf en kleedde ik me om. Maar op een moment volstond dat niet meer”, zegt Bo in De Morgen. “Zeker voor mijn vrouw blijft het moeilijk. Mijn echtgenote is getrouwd met een man. Maar die man is elke dag wat meer weg. Ze mist Boudewijn.”

Ook Bo zelf heeft vroeger veel geworsteld met het gevoel dat ze in het verkeerde lichaam geboren was. “Ik heb spijt dat ik de beslissing niet vroeger heb genomen. Als ik vandaag 20 was, zou ik het al op die leeftijd laten doen”, zegt ze. Bo praat ook niet graag meer over haar periode als man. “Dat is een afgesloten hoofdstuk. Het is pijnlijk, maar op het laatste ging ik er echt aan kapot. Ik heb altijd een gelukkig leven gehad, als ik geen vrouw kan worden, dan mag het hier stoppen. Dan hoeft het niet meer. Ik had inderdaad heel zwarte gedachten. Maar mijn echtgenote en mijn kinderen waren de reden dat het nooit zover is gekomen.”

Wie vragen heeft over het transgenderthema, kan terecht bij het Transgender Infopunt