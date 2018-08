David Goffin treft Italiaanse qualifier Federico Gaio

David Goffin (ATP 10) staat in de eerste ronde van de US Open tegenover de Italiaanse kwalificatiespeler Federico Gaio (ATP 241).Gaio verzekerde zich vrijdag van een plaats op de hoofdtabel door in de derde en laatste voorronde de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 142) uit te schakelen met 6-7 (4/7), 6-3 en 7-6 (7/4). Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 27-jarige Goffin en de 26-jarige Gaio.

Bij winst speelt Goffin tegen de Amerikaan MacKenzie McDonald (ATP 79) of de Nederlander Robin Haase (ATP 48). De Luikenaar is de enige Belgische man op de hoofdtabel in New York. Ruben Bemelmans (ATP 129) verloor in de laatste kwalificatieronde en moet hopen te worden opgevist als ‘lucky loser’.