Japanse in tirolerpakje wint wereldkampioenschap luchtgitaar spelen

Gekker moet het niet worden. Gehuld in een tirolerpakje heeft de Japanse Nanami ‘Zeven Zeeën’ Nagura een nieuwe wereldtitel beet, zij is wereldkampioene luchtgitaar spelen. Tijdens de 23e wereldkampioenschappen luchtgitaar in het Finse Oulu kon ze het meest overtuigend nepgitaar spelen zonder echt een gitaar te gebruiken.