Margriet Hermans na incident met Jacky Lafon: “Het maakt me heel verdrietig”

“Het maakt me allemaal heel verdrietig.” Dat zegt ­Margriet Hermans over het incident tussen haar en Jacky Lafon – en bij uitbreiding de hele cast en crew van revueshow Cruise Nostalgie. Maar er is ook goed nieuws: de twee laten weten dat “van ruzie geen sprake meer is” en ze “alles laten rusten”.

Even in achteruit, in een poging alles in een notendop samen te vatten. Nadat Margriet Hermans als gastrecensente voor Dag Allemaal de zomershow Cruise Nostalgie van haar goede vriendin Jacky Lafon de vernieling in schreef, kwam haar ­eigen rol in HD en D ­onder druk. Hermans zou in die show dit najaar schouder aan schouder staan met ­Lafon en Jef De Smedt, die ook in Cruise Nostalgie meespeelde. Maar de sfeer was om zeep en Kusttheater ’t Colisée, het huis achter HD en D, kreeg zelfs mails van mensen die hun geld ­terugeisten als “die ­oncollegiale Hermans aan boord zou blijven”. Waarop de directie besliste om haar opzij te schuiven. Lafon gooide daar nog een betoog achteraan, opgebouwd rond “kwetsend en ­respectloos”, en verweet Hermans en passant ook “jaloers te zijn”.

“Laat de zon toch voor iedereen schijnen”, besloot Lafon. Dat lijkt nu weer het geval. Al blijft Hermans wel buitenspel voor HD en D.