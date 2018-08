In het Oosten van het Italiaanse eiland Sicilië is de vulkaan Etna weer actief geworden. Donderdagavond spuwde de actieve vulkaan kort maar krachtig lava en as. De lava spoot 150 meter hoog in de lucht. Er was geen gevaar voor omwonende. De Italiaanse vulkaan Etna is de grootste actieve vulkaan van Europa.