Weekend start bewolkt en fris: kwik niet hoger dan 18 graden

Brussel - Het weekend begint nog met buien, maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het kwik blijft steken in de buurt van 17 graden. Zondag wordt het droog met temperaturen rond 20 graden, ‘s avonds of ‘s nachts volgt lichte regen, voorspelt het KMI.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met kans op buien in de meeste regio’s. Een donderslag is niet uitgesloten. Daarna wordt het op de meeste plaatsen droog met opklaringen, maar in het noorden en het noordoosten blijft de kans op buien bestaan. Ze kunnen dan zelfs gepaard gaan met een donderslag. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden. De wind waait matig, en aan zee soms vrij krachtig.

Zaterdagavond is er in het noorden en het noordoosten nog een laatste bui mogelijk, maar dan wordt het overal droog met brede opklaringen. Later verschijnt er vanaf de Franse grens een sluier van hoge wolken. Het kwik daalt tot rond 5 graden in de Hoge Venen, tot rond 9 graden in het centrum en tot 10 graden aan zee.

Zondag verwacht het KMI eerst brede opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen. Tegen de avond wordt lichte regen aan de kust verwacht. De maxima schommelen van 16 graden op de Hoge Venen tot 20 graden elders.

Maandag is het eerst zwaarbewolkt met wat lichte regen, later wordt het droog met opklaringen. Maxima rond 21 graden. Dinsdag verloopt vrij zonnig met maxima rond 23 graden. Woensdag wordt zwoel en warm, met kans op regen- en onweersbuien. Donderdag wisselvallig met buien en frisser, vrijdag droog.