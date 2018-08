Brits koppel dat plots stierf in Egyptisch hotel overleden aan “hartfalen en ademnood”

De Britse zestigers die in een hotel in Egypte overleden zijn, waar ze samen hun vakantie doorbrachten, zouden gestorven zijn door hartfalen en ademnood. Dat bericht de BCC vrijdagavond.

John Cooper (69) en zijn vrouw Susan (63) waren op vakantie in Hurghada, aan de Rode Zee, in het hotel Steigenberger Aqua Magic. Touroperator Thomas Cook evacueerde uit voorzorg klanten uit het hotel, onder wie achttien Belgen. Op de BBC-site klinkt het dat Thomas Cook informatie ontving over “een hoger aantal ziektegevallen” in het hotel.

In een verklaring zeggen de Egyptische autoriteiten dat John Coopers bloeddruk sterk daalde en dat zijn hartspier plots tot stilstand kwam. Hij zou overleden zijn als gevolg van “een plots falen van zijn hartspier en ademnood”. Zijn vrouw Susan werd vijf uur later bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Ze kreeg nog hartmassage gedurende dertig minuten, maar haalde het niet.

De dochter van het koppel, die op dezelfde plaats op vakantie was met haar drie kinderen, hecht daar weinig geloof aan en zegt dat haar ouders “niet overleden zijn aan een natuurlijke dood”. “Mijn ouders gingen maandag in goede gezondheid slapen en voelden zich niet goed toen ze de andere dag opstonden”, zei Kelly Ormerod aan de BBC. Volgens haar houden de autoriteiten hen niet op de hoogte en houden ze hen tegen om het land te verlaten.

De directeur van de keten die eigenaar is van het hotel, Sven Hirschler, zegt dat er geen abnormaal aantal zieken is onder de 1.600 klanten van het hotel. Maar de BBC verzamelde getuigenissen van andere vakantiegangers in het hotel, onder anderen van een dame die darmproblemen heeft. Een van hen spreekt van veertig personen die moeten braken en diarree hebben.