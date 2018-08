Hamilton verovert polepositie in de regen, Stoffel Vandoorne allerlaatste

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne verliep de kwalificatie opnieuw teleurstellend met de twintigste en traagste tijd. Vandoorne zal door gridpenalty's voor andere rijders als achttiende aan de race beginnen. Lewis Hamilton veroverde in een spannend slot in de regen de polepositie.

De kwalificatie betekende voor Stoffel Vandoorne een verder vervolg van het raceweekend zoals het tot dusver was verlopen. Vandoorne slaagde er niet in om verder dan een laatste tijd te geraken.

Vandoorne zette wel een zogenaamde 'tow' op voor Alonso, waardoor zijn Spaanse teamgenoot snelheid kon winnen op het rechte stuk bergop. Desondanks geraakte ook Alonso niet verder dan een zeventiende tijd. McLaren is overduidelijk te traag en niet competitief op het circuit van Spa-Francorchamps.

Double papaya ?? as both cars fire up and leave the garage simultaneously with Fernando slotting in just behind Stoffel. #BelgianGP pic.twitter.com/vOrfXeZbea — McLaren (@McLarenF1) August 25, 2018

Weinig spektakel tijdens het tweede deel van de kwalificatie met al de toprijders die probleemloos konden doorstoten naar het laatste deel van de kwalificatie. Wel werden de rijders alvast gewaarschuwd dat er regen verwacht werd tijdens Q3.

Bij het begin van Q3 begon het daadwerkelijk heel zachtjes te druppelen maar niet in die mate dat de F1-piloten er iets van merkten. Wel was dat het signaal voor de rijders om zo snel mogelijk de baan op te gaan.

Terwijl ze de baan opgingen begon het echter harder te regenen waardoor de rijders meteen terug de pits opzochten om te wisselen voor banden die geschikt waren voor regen.

In de regen kregen we een spannende strijd om de polepositie waarbij Lewis Hamilton uiteindelijk de snelste was, voor Sebastian Vettel en de twee rijders van racing Point Force India, de renstal die bijna niet kon deelnemen aan de GP van België. Opnieuw spektakel dus op het circuit van Spa-Francorchamps, net als zo dikwijls.

1. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:58.179

2. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:58.905 +0.726

3. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 2:01.851 +3.672

4. MX Sergio Perez Racing Point Force India 2:01.894 +3.715

5. FR Romain Grosjean Haas F1 2:02.122 +3.943

6. FI Kimi Räikkönen Ferrari 2:02.671 +4.492

7. NL Max Verstappen Red Bull Racing 2:02.769 +4.590

8. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 2:02.939 +4.760

9. DK Kevin Magnussen Haas F1 2:04.933 +6.754

10. FI Valtteri Bottas Mercedes geen tijd

Q2

11. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:43.844 +-14.335

12. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:43.865 +-14.314

13. MC Charles Leclerc Sauber 1:44.062 +-14.117

14. SE Marcus Ericsson Sauber 1:44.301 +-13.878

15. DE Nico Hülkenberg Renault geen tijd

Q1

16. ES Carlos Sainz jr Renault 1:44.489 +-13.690

17. ES Fernando Alonso McLaren 1:44.917 +-13.262

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:44.998 +-13.181

19. CA Lance Stroll Williams 1:45.134 +-13.045

20. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:45.307 +-12.872

