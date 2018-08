Stoffel Vandoorne maakt angstaanjagend moment mee in laatste vrije training GP van België

Nog meer drama voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne tijdens de laatste oefensessie voor de GP van België. Vandoorne werd door Valtteri Bottas in de Mercedes naast de baan en in het gras geduwd, waardoor Vandoorne spinde en zijn McLaren net niet in de vangrails belandde.

Nadat de oefensessies gisteren al dramatisch verliepen voor Stoffel Vandoorne, onze landgenoot kende verschillende technische problemen, verliep ook de derde oefensessie van Vandoorne niet probleemloos.

Na het omhoog rijden in Eau Rouge en Raidillon werd onze landgenoot bij het oprijden van Kemmel Straight gehinderd door Valtteri Bottas in de Mercedes. Vandoorne probeerde Bottas links te passeren maar de Fin week plots naar links uit waardoor hij Vandoorne in het gras duwde.

Op het gras verloor Vandoorne de controle over zijn wagen waarna hij zijn McLaren maar net uit de vangrails wist te houden. De oefensessie zat er echter vroegtijdig op en door een rode vlag moest de sessie even onderbroken worden. De stewards onderzoeken het incident en bekijken of een bestraffing noodzakelijk is.

Ferrari eindigde de sessie bovenaan met Sebastian Vettel die de snelste tijd reed, voor teamgenoot Kimi Raikkonen.

?? VAN: "What the hell was that Mercedes doing?! He (Bottas) just pushed me onto the grass" #BelgianGP ???? #F1 pic.twitter.com/3ERr4kRHnX — Formula 1 (@F1) August 25, 2018

1. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:42.661 0

2. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:42.724 +0.063 0

3. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:42.798 +0.137 0

4. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:43.464 +0.803 0

5. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:44.048 +1.387 0

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:44.479 +1.818 0

7. MC Charles Leclerc Sauber 1:44.963 +2.302 0

8. MX Sergio Perez Racing Point Force India 1:45.341 +2.680 0

9. DE Nico Hülkenberg Renault 1:45.464 +2.803 0

10. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 1:45.485 +2.824 0

11. SE Marcus Ericsson Sauber 1:45.536 +2.875 0

12. FR Romain Grosjean Haas F1 1:45.814 +3.153 0

13. ES Carlos Sainz jr Renault 1:45.925 +3.264 0

14. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:46.087 +3.426 0

15. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:46.182 +3.521 0

16. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:46.259 +3.598 0

17. CA Lance Stroll Williams 1:46.502 +3.841 0

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:46.630 +3.969 0

19. ES Fernando Alonso McLaren 1:46.942 +4.281 0

20. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:47.061 +4.400 0

