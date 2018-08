Springen kon Tia Hellebaut (40) als de beste, maar tegelijk bleef ze te allen tijde met de voeten op de grond, hoe contradictorisch dat ook mag klinken. Na haar uitzonderlijke sportprestaties koos ze voor the simple life in Tessenderlo, met man en kinderen. Het is daar dat we een gesprek met haar hebben. Over succes en tegenslag, en hoe geen van beide het waard zijn iemands leven te bepalen.