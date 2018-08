“Gezellig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. Voor 2012 veel liefde en geluk.” Genkenaar Robert Houben (63) moest even in zijn ogen wrijven toen hij donderdag zijn brievenbus lichtte en er een kerstkaart in vond. Ruim 6,5 jaar deed de kaart erover om de nog niet eens 10 kilometer tussen Niel-bij-As en Genk af te leggen. “Ik heb de afzender intussen al getelefoneerd om haar te bedanken”, lacht Robert.