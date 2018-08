“Salto’s mogen schots en scheef zijn”

HASSELT Freerunning is hip. Afgelopen week ging een freerunner viraal met een video waarin hij halsbrekende toeren over de historische daken van Brugge uithaalde. Ook Limburgse turnclubs zien de populariteit van freerunning stijgen. Sta Paraat Hasselt telt al meer dan 160 freerunners. “Je doet jumps en salto’s om je op een zo cool mogelijke manier te verplaatsen”, zegt trainer Cédric Meyers. In Houthalen en Paal starten twee nieuwe groepen.