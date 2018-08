Ambulance kost volgend jaar 60 euro voor elke Belg

HasseltWie naar het ziekenhuis moet na een ongeval in Kinrooi betaalt vanaf 1 januari 2018 evenveel voor de ambulancerit als een lotgenoot die in Genk crasht. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) trekt 35 miljoen euro per jaar uit om de bestaande kilometervergoeding te schrappen. “De patiënt is de grote winnaar in dit verhaal”, reageert dokter Jan Christiaen van Ambuce Rescue Team.