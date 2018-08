Fietsen door het Water bij World’s Greatest Places van TIME Magazine

GenkHet prestigieuze Amerikaanse TIME Magazine heeft Fietsen door het Water in Bokrijk uitgeroepen tot één van 100 plekken wereldwijd die je absoluut gezien moet hebben. De jongste attractie op ons fietsroutenetwerk is zelfs de enige Belgische locatie in die Top 100 van World’s Greatest Places. Naast internationale toppers als de Golden Bridge in Vietnam, de grotten van Lascaux en de tempel van Mithras in Londen.