LEOPOLDSBURG - De liefde tussen Naya en haar lief August blijft duren. Dankzij camerabeelden - er zijn er ruim 140 de laatste weken - weten we dat August nog altijd in de streek is en dat hij Naya tijdens haar nachtelijke tochten regelmatig vergezelt. Nu intussen uit DNA-onderzoek blijkt dat August een ander genetisch paspoort dan Naya heeft, is de kans op inteelt veel kleiner. “Deze wetenschap is een goede zaak. August heeft een minder courant genetisch paspoort dan Naya. Hier is dus sprake van genetische verrijking”, zegt Koen Van Muylem van het INBO.