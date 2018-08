Geruisloos vond ‘JVR’ als T4 zijn plaats in de Genkse technische staf, bijna anoniem kwijt hij zich van zijn job als video-analist en hulptrainer. Toch is Johan Van Rumst (40) een bijzonder vlotte prater, iemand die de groep mee op sleeptouw neemt. “Ik ben in een heel mooie club terechtgekomen, ik voelde me hier al heel snel thuis”, zegt Van Rumst in de aanloop naar de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. De club waar hij tien jaar aan de slag was als speler en assistent-trainer.