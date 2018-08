US Open - Bemelmans sneuvelt in laatste kwalificatieronde

Ruben Bemelmans (ATP 129) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op de US Open (27 augustus-9 september), het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

De Limburger, het zeventiende reekshoofd in de kwalificaties, moest in de laatste kwalificatieronde na twee uur en 22 minuten in drie sets (6-3, 6-7 (2/7) en 6-2) de duimen leggen voor de Argentijn Facundo Bagnis (ATP 150).

Het was het tweede duel tussen beide spelers. Bagnis won de enige eerdere partij in het Challengertoernooi van Alexandria, zeven jaar geleden, ook al.

De 30-jarige Limburger had eerder in het kwalificatietoernooi al afgerekend met de Amerikaan Kevin King (ATP 178) en de Fransman Constant Lestienne (ATP 172). David Goffin (ATP 10) is de enige Belgische man die rechtstreeks op de hoofdtabel staat.

In 2015 stuntte Bemelmans op Flushing Meadows door de derde ronde te bereiken. Vorig jaar sneuvelde hij in zijn eerste partij tegen de Fransman Lucas Pouille.