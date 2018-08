“Of ik zondagavond ga kijken naar ‘De Witte van Sichem?’ Het zou kunnen. Ik ken die film toch al van buiten.” Aan het woord is Eric Clerckx (53), die 38 jaar geleden De Witte speelde in de film van Robbe De Hert.

“Ik wil zondag in ieder geval wel de aankondiging horen. En ik hoop dat ze de gerestaureerde versie zullen uitzenden want ze hebben ooit de oude versie uitgezonden, die aan kleurkwaliteit had ingeboet ...