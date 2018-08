Nederlandse cold case na 15 jaar opgehelderd na verhoor onder hypnose: Beringenaren staan terecht

Beringen - Voor het Gerechtshof in het Nederlandse s’ Hertogenbosch is vrijdag de moordzaak behandeld van Jan van Mosselveld. Deze drugsdealer werd op 22 augustus 2001 doodgeschoten bij een zogenaamde ripdeal. De zaak was lange tijd een ‘cold case’: meer dan 15 jaar lang werd geen spoor gevonden van een mogelijke dader. Drie Beringenaren staan terecht: ze riskeren een celstraf van 16 jaar.

Eind 2015 was er eindelijk een doorbraak in de zaak, nadat eerder vanuit België in een aantal anonieme verklaringen drie dertigers uit Beringenaren werden genoemd: Avni K, Serkan K. en Kemal K. In ...