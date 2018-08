Stoffel Vandoorne in de problemen: "We hebben een mirakel nodig"

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne is het weekend van de GP van België niet goed begonnen. Vandoorne beleefde twee moeizame en erg frustrerende oefensessies met veel problemen, waardoor hij twee keer de traagste tijd reed.

"Ik had vandaag opnieuw een dag vol met problemen, het was dan ook niet de allerbeste start van het weekend," begint Vandoorne zijn terugblik. "Bij het begin van de eerste oefensessie had ik remproblemen en vervolgens problemen gerelateerd aan de motor. Ik slaagde er dan ook niet in om enkele goede rondjes te rijden en ik heb niet echt het gevoel dat ik vandaag heb moeten werken."

Nog meer problemen

Ook de tweede oefensessie op het circuit van Spa-Francorchamps werd bij Vandoorne getekend door problemen.

"Ik startte ook de tweede oefensessie met problemen, ik reed dan ook misschien amper één run die min of meer representatief was. Het was een zeer frustrerende dag voor mij, zeker voor mijn thuispubliek."

"Ik was optimistisch toen ik naar hier kwam, ik keek er echt naar uit om hier te racen met veel positieve energie en steun van de fans. Om dan op deze manier het weekend te beginnen is zeker en vast niet ideaal. Ik heb echt enorm veel problemen de laatste tijd en ik hoop echt dat ik eens wat normaal kan rijden, zonder problemen. Dit is echt zeer frustrerend."

Met beide McLarens die rond de drie seconden trager waren dan Kimi Raikkonen is het duidelijk dat McLaren tot dusver niet goed voor de dag komt op het circuit van Spa-Francorchamps.

We hebben een mirakel nodig

"De performance vandaag was er zeker en vast niet. Het ontbreekt ons nog aan snelheid en competitiviteit. Er rest ons nog heel wat werk. Ik denk dat we dit weekend een mirakel nodig hebben om hier een goed resultaat neer te zetten. Het enige dat ons daarbij misschien wat kan helpen is regen of uitdagende omstandigheden. We zullen zien of er misschien regen komt maar er rest ons nog een lange weg en ik zie ons dit weekend nog moeilijk veel progressie boeken," besloot een teleurgestelde Vandoorne.

