We voelden het al aan, maar ook het KMI bevestigt de vermoedens: de zomer van 2018 wordt de warmste zomer ooit. Volgens weerman en meteoroloog David Dehenauw stevenen we af op een nieuw hitterecord.

Als de voorspellingen ongeveer kloppen, dan stevenen we af op een hitterecord van 19,8 graden Celsius. Dat zou de gemiddelde dagtemperatuur van juni, juli en augustus kunnen worden. Het klinkt misschien niet als een hoog cijfer, maar dat is het wel degelijk. “Ook de nachttemperatuur wordt daar bijgerekend, dus die temperatuur is heel warm”, zegt weerman David Dehenauw aan VTM Nieuws. “In Ukkel verpulveren we zo nipt het zomerrecord van 2003, dat op 19,7 graden Celsius stond.”

In juli hadden we kunnen denken dat het hitterecord hoger zou liggen, door de extreme warmte en de opeenvolging van hittegolven in ons land. Maar omdat augustus beduidend frisser was dan juli, zullen we wellicht maar nipt over het vorige record springen. De laatste week van augustus zal wel nog een handje helpen om de gemiddelde temperatuur hoog te houden. Na een herfstweekend met onweersbuien en rukwinden van 70 kilometer per uur, zal er immers nog een bijzonder zachte week volgen.

Wanneer meteorologen naar het grotere plaatje kijken, zien ze ook dat in heel Europa talloze records zijn gebroken. Zo was het bijvoorbeeld al honderd jaar geleden dat het nog zo warm was van april tot juli. De gemiddelde temperaturen zijn gestegen met twee graden, zo schrijft VTM Nieuws.