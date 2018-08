Ronde van de Toekomst - Zwitser Mäder wint bergetappe

De achtste etappe in de Ronde van de Toekomst is een prooi geworden voor Gino Mäder. De Zwitser soleerde na 81,1 km tussen La Bathie en Crest-Voland Cohennoz naar de zege.

Hij haalde het met een voorsprong van zo’n 15 seconden op de Colombiaan Ivan Sosa, die de Alpenrit van donderdag won. Robert Stannard werd derde. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt zijn leiderstrui met zeven tellen voorsprong op Brandon McNulty. Eerste landgenoot in de daguitslag werd Harm Vanhoucke, 23ste op 40 seconden van de winnaar.

Na de ultrakorte etappe van donderdag, 35,9 km, stond ook vrijdag een vrij korte Alpenrit op het programma, 81,1 kilometer, met aankomst bergop en onderweg ook de Col des Saisies, 21,5 km aan 5,7 procent. De beginfase kende heel wat aanvallen en een groep van acht zou het tot op vier km van de top van de Col des Saisis uitzingen. Daarna was het aan de favorieten, maar niemand wist zich echt los te rukken voor de top. Het was Mäder die in de afdaling wegsprong uit het peloton met favorieten, op zo’n 13 km van het eind, en zich wist te handhaven vooraan, ondanks de finish op een steile helling, twee km lang, waar Sosa nog probeerde om de sprong te maken naar de Zwitser. Zonder succes, Mäder haalde het en boekte daarmee zijn derde overwinning van het seizoen na een ritzege in de Tour Alsace (2.2) en de Ronde de l’Isard voor beloften.

Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma, over 83 km van Séez naar Val d’Isère met onderweg drie cols: la Montée des Arcs 1800 (12,7 km aan 7,2%), la Côte des Chapelles (7,7 km aan 6,5%) en klim naar Val d’Isère (11,4 km aan 4,2%). Zondag eindigt de rittenkoers. Vorig jaar kroonde Egan Bernal zich tot eindwinnaar voor Bjorg Lambrecht.