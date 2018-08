Peter Genyn verovert ook goud op 200m tijdens EK para-atletiek in Berlijn

Peter Genyn heeft zich tot Europees kampioen gekroond op de 200m rolstoelsprint (T51) op het EK para-atletiek in de Duitse hoofdstad Berlijn. Dinsdag veroverde hij ook al het goud op de 100m.

Genyn, die zich eind juli aan de heup blesseerde en daarna een operatie onderging, finishte in een kampioenschapsrecord van 42.26 in het Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. De Kalmthoutenaar haalde het zo van zijn Finse rivaal Toni Piispanen (42.49). Het brons ging naar de Brit Stephen Osborne (47.35).

Genyn is de regerende paralympische en wereldkampioen op de 100m en 400m in de klasse T51. De 200m vervangt de 400m op het programma van de Paralympische Spelen in 2020.

Sinds 1993 heeft Genyn tetraplegie. Vanaf de borst tot de voeten heeft hij geen bewegingsmogelijkheden.