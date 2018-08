WK kajak sprint - Artuur Peters zet in K1 500m met zege in de B-finale orde op zaken

Hoewel Artuur Peters vanochtend met zijn chrono twee van de drie halve finaleraces zou hebben gewonnen, werd de 21-jarige Neerpeltenaar vrijdagnamiddag toch naar de B-finale verwezen omdat hij in zijn wedstrijd pas vierde finishte en enkel de eerste drie van de drie halve finaleraces tot de A-finale werden toegelaten.

Voor Artuur Peters werd het uiteraard op mentaal vlak een hele opdracht om zijn ontgoocheling en frustratie in de B-finale proberen weg te peddelen. Hij liet eerst het initiatief aan de Zuid-Afrikaan Coetzee, maar in de laatste 200m sprintte Peters zich naar de eerste plaats en dus de zege in deze B-finale. De Kroaat Antun Novakovic strandde als derde op vrij grote afstand van het duo Peters-Coetzee. De talentrijke Limburger sluit dus in de K1 500m, niet meteen zijn geliefkoosd nummer, dit WK af met een puike tiende plaats op 34 deelnemers.

Artuur Peters start zaterdagmorgen in de halve finale van de K1 1000m, zijn tweede kans om door te stoten tot een WK-finale.