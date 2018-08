Nummer 1722 opnieuw geactiveerd: vannacht kans op buien en onweer

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) heeft een waarschuwing uitgestuurd over mogelijke buien en onweer dit weekend. De FOD Binnenlandse Zaken zal daarom het nummer 1722 opnieuw activeren.

Vanavond en vannacht trekt een actieve buienzone over ons land. Deze buien kunnen soms pittig zijn. Vooral in het noordwesten van ons land is er daarbij ook kans op onweer met veel neerslag in korte tijd en rukwinden tot rond 70 km/h.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met in eerste instantie nog kans op buien in de meeste regio’s. Daarna wordt het op de meeste plaatsen droog met bredere opklaringen, maar in het noorden en het noordoosten van het land blijft de kans op buien bestaan. Ze kunnen dan zelfs gepaard gaan met een donderslag. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden.

1722

Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief bij een aankondiging van storm of onweer. Het is niet omdat het nummer 1722 wordt geactiveerd, dat er steeds van moet uitgegaan worden dat er overal zwaar weer op komst is en/of dat er mogelijk veel schade kan zijn.

Het nummer 1722 heeft de bedoeling om de burger weg te houden van de noodnummers wanneer er geen sprake is van een levensbedreigende of potentieel levensbedreigende situatie. Bel dus enkel naar het noodnummer 112 wanneer je dringend medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebt (bijvoorbeeld wanneer je huis in brand staat).