Zelden vertoond: één renner wint alle vijf de ritten en uiteraard ook het eindklassement

Het is een uitermate vruchtbare week geworden voor Arnaud Démare. De spurter van Groupama-FdJ nam deel aan de Tour du Poitou Charentes en won alle vijf de etappes. Uiteraard ging ook het eindklassement naar de Franse spurter.

Neen, de tegenstand was niet van de grootste kwaliteit maar toch, vier keer een massaspurt en vier keer winnen, het is er weinigen gegeven en het is nog maar zelden vertoond. “Du jamais vu”, vond Démare zelf, vanmiddag na zijn vijfde ritzege voor onze landgenoot Jonas van Genechten. “Zes overwinningen op vier dagen tijd, dat was me nog nooit gelukt.”

De vier spurtzeges van Démare waren niet vanzelfsprekend maar ook geen supergrote verrassing. Dat Démare ook nog eens de individuele tijdrit kon winnen, was wel een verrassing. En het bewijs dat de Fransman klaar is voor een sterk najaar. Démare won eerder dit seizoen onder meer al een rit in de Ronde van Frankrijk.