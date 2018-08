Gluren bij BV's: De zusjes Coorevits tonen hun knappe broer, Elodie Ouedraogo is een blondine

Van een modderbadje in bikini tot een schattig familiekiekje: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Annelien en Stephanie Coorevits kennen we al een tijdje, maar de zussen hebben ook een knappe broer: Robbert. Hij werkt als model en houdt van reizen. "Family first", schrijft de ex-Miss België bij een familiefoto.







Presentatrice en yogi Evy Gruyaert waagt zich aan een modderbad in bikini op vakantie. "Dat noemen ze dan een modderfiguur slaan, zeker?", vraagt ze zich af.



'Thuis'-acteur Mathias Vergels hoort sinds de geboorte van zijn zoontje Emile tot 'team no sleep', maar dat vindt hij niet erg. Zijn gezinnetje straalt, zo blijkt uit een kiekje van de kersverse papa, mama en baby.



Trainen, dat doe je met je kat. Of toch volgens Natalia. "Hier houdt hij gewoon echt van", schrijft ze bij een filmpje met het dier op haar schouders.



Presentator Adriaan Van den Hoof geniet nog volop van vakantie aan de Franse Azurenkust. "T is met zwemmen en duiken enzo", meldt hij bij een kiekje waarop hij in het water springt.



Zangeres Karen Damen is vol lof over Slovenië en haar twee mannen. "Mooie man. Mooi kind. Mooi land", staat er bij een vakantiefoto.



Ex-atlete Elodie Ouedraogo als blondine? Dat ziet er zo uit...



Actrice Lize Feryn en haar vriend, sportanker Aster Nzeyimana, mochten zichzelf van hun meest glamoureuze kant laten zien. "M’n schoonzusje trouwde. Dus wij mochten chique doen", staat er bij de foto te lezen.



Valerie De Booser gaat zeven jaar terug in de tijd met een foto van haar kinderen Zita en Nono.