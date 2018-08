Goede sportinstructeurs zijn ‘luid’, hun vurige enthousiasme werkt aanstekelijk, ze zien er superfit uit en hun moves naderen de perfectie (terwijl jouw inspanningen niet eens in de buurt komen). Ellen (35) werkt overdag als accountmanager en staat ’s avonds te brullen als lesgever bij Basic-Fit

“Luid is mijn tweede naam. Ik ben een brulinspector. Dat zeggen de deelnemers aan mijn lessen toch. Wel in de positieve zin. Ik roep zo hard dat het aanstekelijk werkt. Ik probeer de sporters in mijn ...