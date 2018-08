Opnieuw Quick Step aan het feest in Duitsland: Schachmann wint voor eigen volk

Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) heeft de tweede etappe in de Ronde van Duitsland (2.1) gewonnen. Hij haalde het na 196 km van Bonn naar Trier in een sprint met vier. Matej Mohoric (Bahrein-Merida) werd tweede, Tom Dumoulin (Sunweb) moest vrede nemen met een derde stek. Schachmann neemt de leiderstrui over van zijn ploegmaat en Colombiaan Alvaro Hodeg.

De tweede etappe in de Ronde van Duitsland begon zonder publiekstrekker Marcel Kittel. De Duitser eindigde gisteren als 109de in de sprint, andermaal een teleurstellend resultaat en zou de start niet nemen van de tweede rit wegens ziekte. Hij zal een volledige check-up laten uitvoeren, want de sprinter is al het hele seizoen een schim van zichzelf en wist nog maar twee keer te juichen.

Het peloton liet het niet aan zijn hart komen, al vroeg in de wedstrijd vormde zich een vroege vlucht met vier renners: Gaetan Pons, John Mandrysch, Patrick Haller en Etienne van Empel. Maximaal reden ze vijf minuten bonus bij elkaar, in het peloton was het Quick-Step Floors dat het commando nam.

Op het heuvelachtige parcours werden de vluchters gegrepen op zo’n 40 km van het eind, op de derde klim van de dag door een voorwacht van het peloton met daarbij de favorieten voor de eindzege. Het was Dumoulin die zich op diezelfde klim als eerste roerde, hij zag Bardet en Mohoric meeglippen, maar het peloton liet hen niet gaan en kwam samen met hen over de top. In de afdaling waagden Luke Rowe en Scott Davies hun kans. Zij zouden wat later het gezelschap krijgen van nog enkele anderen, maar ook die groep het niet tot het eind uitzingen. De beslissing viel op de laatste klim, de Petrisberg, een korte, maar steile helling, op 8 km van het eind. Geraint Thomas moest al snel lossen, het was Bardet die de boel deed ontploffen, maar uiteindelijk zou het spel in de afdaling gespeeld worden.

Foto: Bernd Thissen/dpa

Dumoulin sloop weg, samen met Schachmann, pas in de slotkilometers zouden ook Mohoric en Politt nog aansluiten. In de sprint was het Schachmann die het uiteindelijk haalde. Met Pieter Vanspeybrouck (zesde) en Frederik Backaert (zevende) eindigden nog twee Belgen in de top tien.

Voor de 24-jarige Schachmann is het zijn derde profzege. Eerder won hij dit jaar een rit in de Giro en in de Ronde van Catalonië. Hij is de nieuwe leider met vier tellen bonus op Mohoric en Dumoulin. De Duitser bezorgt Quick Step Floors de 57ste zege van het seizoen. Schachmann is einde contract bij het team van Lefevere en zijn prijskaartje zal niet gedaald zijn na deze ritzege.