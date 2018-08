Jos Brech logde enkele maanden geleden met schuilnaam in op internet

Jos Brech, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, zou op 27 april nog onder een nickname ingelogd hebben op internet. Intussen heeft de Nederlandse politie al ruim duizend tips ontvangen in het moordonderzoek.

‘Ik krijg interessante informatie binnen dat Jos Brech op 27 april onder een nickname nog heeft ingelogd op internet. Dat maakt zijn laatste levensteken alweer een stuk recenter. Mooi. We komen dichterbij’, zo meldt misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, in een tweet.

De misdaadjournalist heeft de informatie overgedragen aan de politie, zo melden Nederlandse media. ‘Die kunnen hier nu iets mee gaan doen, bijvoorbeeld proberen te achterhalen waar hij heeft ingelogd’, verduidelijkt De Vries.

De Nederlandse politie ontving tot vrijdag al duizend tips over Brech. Driekwart daarvan gaat over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte, of over mensen die hem misschien nog hebben gezien.

Het grootste deel - zowat negenhonderd tips - is binnengekomen via het speciale telefoonnummer dat is ingesteld en via de website www.politie.nl. Er is een apart servicecentrum ingericht dat alle telefonische tips aanneemt. Een rechercheur die is toegevoegd aan het onderzoeksteam van het servicecentrum bekijkt welke tips met spoed moeten worden opgepakt.