Neos Bree start nieuw seizoen met een barbecue

Bree - De zomervakantie zit er weer bijna op en om het nieuwe Neos-seizoen goed in te zetten, werd dit jaar ook weer gestart met een gezellige barbecue in het Mussenburghof.

Vanaf 15.30 uur kwamen de eerste mensen aan en tegen 16.00u heerste er een gezellige drukte. Voorzitter Albert hield een kort openingswoord en Annie lichtte daarna bondig ons nieuwe jaarprogramma toe. Iedereen ontving een folder met de activiteiten voor 2018-2019. Dan mochten we aanschuiven voor een heerlijke barbecue met vlees, vis, groenten, heerlijke salades, sauzen en ook een dessert mocht natuurlijk niet ontbreken. Daarna was er nog tijd om met elkaar in gesprek te gaan over het afgelopen hete weer, het voorbije werkjaar en men nam ook het nieuwe jaarprogramma onder de loep. De sfeer zat er goed in. Tegen 19 uur keerde iedereen dan ook voldaan naar huis. Einde van een prachtige dag om het nieuwe Neos-jaar in te zetten.