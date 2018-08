Snoop Dogg brengt kookboek uit (maar laat de wiet achterwege)

De Amerikaanse rapper Snoop Dogg houdt van koken en zal fijn favoriete recepten bundelen in een boek, maar daarin is geen plaats voor spacecake en andere toetjes op basis van wiet. Zijn ‘From Crook To Cook’ is vanaf 23 oktober te koop.

Snoop Doogg is een grote fan van onder meer macaroni met kaas, wafels en ribbetjes. Die gerechten krijgen dus zeker een plaats in zijn boek, dat zal verschijnen bij Chronicle Books. De uitgever verklapt dat er ook een recept in zal staan tegen ‘munchies’, de onweerstaanbare honger die men krijgt na het roken van wiet. Recepten op basis van cannabis zullen er zeker niet in terug te vinden zijn.

Calvin Cordozar Broadus Jr. (de echte naam van de artiest, red.) ontdekte tien jaar geleden zijn liefde voor koken in de keuken van televisiekok Martha Stewart. De twee maakten zelfs een programma samen. Hun ‘Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party’ was in 2017 genomineerd voor een Emmy Award.